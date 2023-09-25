خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي

خرجت محطة تحويل الكهرباء ناحية تل تمر 20-66 ك.ف من الخدمة صباح اليوم، نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي التي استهدفت الخط الكهربائي المغذي للمحطة.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس أن المحطة خرجت من الخدمة، نتيجة قيام الاحتلال التركي باستهداف خط (66 ك.ف) المغذي للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف تل تمر، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات السكانية والقرى المحيطة بها، مشيراً إلى أن الشركة ستحرص على إجراء الإصلاح اللازم للخط وإعادة الخدمة إلى المحطة بأسرع وقت ممكن.

وتتعرض قرى ريف ناحية تل تمر منذ بداية الأسبوع الحالي إلى استهداف متكرر من قبل قوات الاحتلال التركي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.