“رايتس ووتش”: واشنطن تقاعست عن تعويض ضحايا التعذيب في العراق

القاهرة – وكالات

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “الحكومة الأمريكية تقاعست، على ما يبدو، عن تقديم تعويضات أو سبل إنصاف أخرى للعراقيين الذين عانوا من التعذيب وغيره من الانتهاكات”.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: “رغم مرور عقدين على ظهور أدلة على إساءة القوات الأمريكية معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب وغيره من السجون التي أدارتها الولايات المتحدة في العراق، إلا أن الحكومة الأمريكية تقاعست على ما يبدو عن تقديم تعويضاتٍ أو سبل إنصاف أخرى للعراقيين الذين عانوا من التعذيب وغيره من الانتهاكات”.

وأضافت: إنه “بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، احتجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 100 ألف عراقي بين 2003 و2009”. وأشارت “رايتس ووتش” ومنظمات أخرى أنها وثقت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على يد القوات الأمريكية في العراق، موضحةً أن ضحايا الانتهاكات قدموا شهادتهم حول المعاملة التي تعرضوا لها لسنوات، لكنهم لم يتلقوا سوى اعترافاً ضئيلاً من الحكومة الأمريكية، ولم يحصلوا على أي تعويض.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “بعد مرور 20 عاماً، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الاعتراف من الحكومة الأمريكية”.

من جانبهم، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم “يفضلون وضع التعذيب خلفهم”، حسب “رايتس ووتش” التي أشارت إلى أن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعاً يومياً للعديد من العراقيين وعائلاتهم.

ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي في كركوك مبينةً أنه “بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقةٍ نفذتها مفارز جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي كان يشغل منصب ما يسمى آمر الكتيبة الأجنبية في عصابات (داعش) الإرهابية”.

كذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على تسعة إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظتي الأنبار ونينوى، مبينة أنه “بعملياتٍ استباقيةٍ ووفقاً لمعلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على 9 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاءي الرمادي والموصل”، مشيرةً إلى أنهم كانوا يعملون بصفة عناصر في عصابات “داعش” الإرهابية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن إحدى طائرات الجيش سقطت خلال مهمة تدريبية في محافظة الكوت، ما أدى إلى إصابة طاقمها بجروح، مضيفةً: إنه “تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة”.