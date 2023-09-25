روسيا تضع رئيس “الجنائية الدولية” على قائمة المطلوبين
عواصم – تقارير
أعلنت وزارة الداخلية الروسية وضع رئيس ما يسمى (المحكمة الجنائية الدولية) بيوتر هوفمانسكي على قائمة المطلوبين للمحاكمة، وذلك “على خلفية قيامه بأنشطة يعاقب عليها القانون الروسي”.
وفي شأنٍ آخر، رفضت الدنمارك إجراء تحقيق مشترك مع موسكو في تفجير خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي.
وعشية الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإرهابية على خطوط الأنابيب (السيل الشمالي- 1) و(السيل الشمالي-2) لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، قال السفير الروسي في كوبنهاغن فلاديمير باربين: “لم يحدث أي تقدم ملموس، ولا يوجد حتى الآن أي تعاون مع الدنمارك في التحقيق في الانفجارات التي استهدفت خطي أنابيب الغاز”، كما أنا “لم تستجب لمعظم الطلبات الروسية المتعلقة بالمساعدة القانونية في هذه القضية الجنائية”.
بدوره أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن اقتصاد بلاده أكمل مرحلة التعافي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مبيناً أن “الصناعة تنمو كما أن البناء يتمتع بمعدل نمو مرتفع، وقطاع الزراعة يشعر بالثقة”، ومضيفاً: إن “الاستثمارات نمت أيضاً خلال ستة أشهر بنسبة 7.6 بالمئة”.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 إلى 2.8 بالمئة، وفي عام 2024 إلى 2.3 بالمئة.
ميدانياً، حررت القوات الروسية قرية أوريخوفو فاسيليفكا شمال غرب مدينة أرتيموفسك.
وأشاد رئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف بأهمية تحرير هذه القرية في تحسين المواقع التكتيكية للقوات الروسية بشكل كبير.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنّت ضربات مكثفة ليل الأحد على نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومراكز تدريب لقوات النظام الأوكراني، وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال هذه العملية نحو 840 فرداً بين قتيل وجريح.
وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 7 هجمات للجيش الأوكراني الذي وصلت خسائره إلى نحو 445 عسكرياً، ودمرت مستودعا للذخيرة، وعلى محور زابورجيه، صدت القوات الروسية هجومين، وقضت على نحو 100 جندي أوكراني، إضافة إلى تدمير مدفع (إم 777) أمريكي الصنع، ومدفع (دي 20)، ومدفع غفوزديكا ذاتي الحركة.
أما على محور كراسني ليمان، فقد تم صد هجومين لقوات النظام الأوكراني، ومقتل حوالي 55 من العسكريين الأوكرانيين، وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على مجموعتين للتخريب والاستطلاع، والقضاء على 125 عسكرياً أوكرانياً، كما تم القضاء على نحو 25 جندياً أوكرانياً خلال معارك واشتباكات في عدة مناطق، على محور كوبيانسك.
في وقت خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جندياً، وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 126 الدفاع الإقليمي الأوكراني، على محور خيرسون.
كذلك تم تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز (ميغ 29)، فيما اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ هيمارس، وأسقطت 33 طائرة أوكرانية دون طيار.
وفي غضون ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
وفي وقتٍ لاحق، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
من جهته، أشار عمدة المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إلى أن الحادث لم يؤدّ إلى وقوع إصابات.