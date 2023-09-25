روسيا تضع رئيس “الجنائية الدولية” على قائمة المطلوبين

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنّت ضربات مكثفة ليل الأحد على نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب، ومراكز تدريب لقوات النظام الأوكراني، وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال هذه العملية نحو 840 فرداً بين قتيل وجريح.

وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 7 هجمات للجيش الأوكراني الذي وصلت خسائره إلى نحو 445 عسكرياً، ودمرت مستودعا للذخيرة، وعلى محور زابورجيه، صدت القوات الروسية هجومين، وقضت على نحو 100 جندي أوكراني، إضافة إلى تدمير مدفع (إم 777) أمريكي الصنع، ومدفع (دي 20)، ومدفع غفوزديكا ذاتي الحركة.

أما على محور كراسني ليمان، فقد تم صد هجومين لقوات النظام الأوكراني، ومقتل حوالي 55 من العسكريين الأوكرانيين، وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على مجموعتين للتخريب والاستطلاع، والقضاء على 125 عسكرياً أوكرانياً، كما تم القضاء على نحو 25 جندياً أوكرانياً خلال معارك واشتباكات في عدة مناطق، على محور كوبيانسك.

في وقت خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جندياً، وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 126 الدفاع الإقليمي الأوكراني، على محور خيرسون.

كذلك تم تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز (ميغ 29)، فيما اعترضت الدفاعات الجوية 7 صواريخ هيمارس، وأسقطت 33 طائرة أوكرانية دون طيار.

وفي غضون ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من يوم الإثنين.