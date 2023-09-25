زيادة مشاريع الحصاد المائي في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

كشف محمد محرز مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس عن زيادة مشاريع حصاد المياه في المناطق الجبلية، وذلك بهدف رفع نسبة الاستفادة من الهاطل المطري للموسم الحالي، وإقامة أكبر عدد ممكن من مشاريع تجميع مياه الأمطار، وتنفيذ سدات مائية وخزانات على مجاري المسيلات خاصة في المناطق الجبلية العطشى، إضافة لإعادة تأهيل وتوسيع بعض الرامات القائمة وتنفيذ رامات جديدة لاستخدامها للأغراض الزراعية وسقاية المواشي وإطفاء الحرائق عند الحاجة.

وأوضح محرز أن هناك حالياً عدة سدات مائية قيد الاستثمار وهي سدتي السميحقية (القدموس) والبيرة (جبل النبي متى)، في حين يتم العمل على تنفيذ سدتين في ريف الدريكيش هما (عين دليمة وبمنة)، وتم إعداد دراستين لإنشاء سدتين في القدموس أحدها شرق قنية والثانية في خربة مكار.

وبالنسبة للخزانات المائية التي تنفذ حاليا من قبل المديرية، بين محرز أن هناك ثلاثة خزانات في منطقة القدموس (الطواحين 21 ألف م3، ورام ترزة 16 ألف م 3، والدي بسعة 9500 م3)، وهناك أيضا خزانات مدروسة ومدرجة ضمن خطط المديرية وهي (أربعة خزانات في الحاطرية- القدموس 30 ألف م3 ، وخزان في المرانة بانياس بحجم تخزين 4000 م3، وعلى نبع الدردارة- بانياس بسعة 1000 م3، وعلى نبع ماء النيحة في الشيخ بدر بسعة تخزين 500م3)، وهناك أيضاً دراسات لإنشاء خزانات بيتونية مسلحة على ينابيع في قرى الدريكيش عددها 10 خزانات، أما عن الخزانات التي تم استطلاعها من قبل المديرية وهي قيد الدراسة فهي ثلاثة خزانات (بصرمون- بانياس، دير الجرد- القدموس، وخزان في بصيرة الجرد- صافيتا).

وحول السدات المائية بين محرز أنه يتم حالياً إعداد دراسة لتنفيذ إكساء بيتوني لرامة بيلوسين- القدموس بسعة تخزين /7000/ م3 علماً أن المديرية قامت بتنفيذ وتأهيل مجموعة من الرامات عددها 33 رامة من خلال كادرها الفني وبإمكانياتها المتاحة في عدة مناطق من المحافظة وهي رامات منفذة ومستثمرة، والتخزين الإجمالي لهذه الرامات 55 ألف م3.

وختم محرز يتم التنسيق مع الفعاليات المحلية في كل منطقة وكذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، وأن يتم العمل على زيادة وتيرة المشاريع والأعمال المنفذة قبل بداية الموسم المطري.