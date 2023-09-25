بوريل: القواعد التي تحكم العالم بدأت تفقد قوتها

بروكسل – سانا

رأى مفوّض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن القواعد التي حكمت العالم في السنوات الأخيرة أخذت تختفي تدريجياً من الساحة، وأن العديد من الدول بدأت تبحث عن بديل للنموذج الغربي.

وقال بوريل وفقاً لوكالة تاس: نحن فعلاً نعيش في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد والقواعد التي تحكم العالم بدأت تفقد قوتها.

وأكد بوريل أن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تبحث الآن عن بدائل موثوقة للغرب ليس اقتصادياً فحسب بل وتكنولوجياً وعسكرياً وإيديولوجياً.

وأشار بوريل إلى أن الدول تبحث عن بدائل للنموذج الغربي على أساس كل حالة على حدة، كما يحدث حالياً في مختلف البلدان الإفريقية التي تبدو مستعدة للعمل مع أي لاعب يبدو قادراً على الحلول محل اللاعبين القدماء.

ولفت المفوض الأوروبي إلى أن تلك الدول تبرّر توجهاتها الجديدة في أن الغرب نفسه لا يتبع دائماً القواعد التي يحاول الدفاع عنها، وقال: “من الواضح أن هذا الانتقاد ليس بلا أساس تماماً”.