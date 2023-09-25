هافانا: الهجوم على السفارة الكوبية في واشنطن عمل إرهابي

واشنطن – هافانا – سانا

اعتبر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس هجوم رجل على سفارة كوبا في واشنطن بزجاجتين حارقتين بأنه هجوم إرهابي.

وكتب رودريغيس على موقع (إكس) وفقاً لوكالة فرانس برس: “إن السفارة الكوبية في الولايات المتحدة كانت هدفاً لهجوم إرهابي قام به فرد ألقى زجاجتين حارقتين، ولم يصب الموظفون بأي أذى”.

وأكد رودريغيس أن الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الإرهاب عندما تشعر بأنها تتمتع بالإفلات من العقاب، وهو أمر لطالما حذّرت كوبا السلطات الأميركية منه.

وهذا ثاني هجوم على البعثة الكوبية في واشنطن في السنوات الأخيرة بعدما أطلق رجل النار على المبنى في نيسان 2020 ولم تقع إصابات في حينه.