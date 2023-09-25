25-سبتمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

وزير الداخلية يبحث مع سفير البرازيل تعزيز العلاقات الثنائية

بشار المحمد

دمشق – سانا   

بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع سفير البرازيل في دمشق أندريه سانتوس سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الأمني.

وأكد الوزير الرحمون أن وزارة الداخلية حريصة على رعاية مصالح الجالية البرازيلية في سورية وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين البرازيليين المقيمين في سورية ومعالجة أوضاعهم.

ولفت وزير الداخلية إلى أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين علاقات تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين وشعبيهما.

من جانبه أكد السفير البرازيلي أنه سيبذل كل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

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