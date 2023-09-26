إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة محطة تحويل الكهرباء بناحية تل تمر 20-66 ك.ف إلى الخدمة بعد خروجها من الخدمة يوم أمس نتيجة اعتداءات من قبل الاحتلال التركي استهدفت الخط الكهربائي المغذي لها.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس أن ورشات الصيانة تمكنت من دخول منطقة أم الكيف بريف تل تمر، والتي تعرضت يوم أمس لعدد من القذائف من قبل الاحتلال التركي أدت إلى انقطاع خط 66 ك. ف المغذي للمحطة، وتوقف التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات والقرى المحيطة بها، مشيراً إلى أن الورشات أنهت صيانة الخط المذكور وأعادت تشغيل المحطة وتغذية المشتركين بالطاقة الكهربائية مجدداً.

يُشار إلى أن منطقة تل تمر في ريف محافظة الحسكة الغربي تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين في ريف منطقة رأس العين، ما يؤدي إلى تضرر المنشآت الخدمية الموجودة في المنطقة وإلحاق الضرر بمنازل وممتلكات المواطنين.