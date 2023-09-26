بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في إقليم قره باغ
موسكو – بروكسل – تقارير
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي اليوم الوضع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيسين أشارا خلال محادثاتهما التي جرت بمبادرة من الجانب الإيراني إلى أهمية حل كل المسائل حول إقليم قره باغ بطرق سلمية.
وأضاف البيان: إن الرئيس بوتين أخبر نظيره الإيراني بنشاط قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.
كما بحث الرئيسان ضمان انضمام إيران التدريجي إلى عمل مجموعة بريكس وأكدا اهتمامهما بتنشيط عمل المنصة الاستشارية الإقليمية (3 + 3).
ووفق البيان عبر رئيسي عن شكره لبوتين على دعمه للطلب الإيراني للانضمام إلى مجموعة بريكس.
ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي نبيل عمار في موسكو: “إننا نتعاون مع تونس في كل القضايا الثنائية والإقليمية، فهي في مقدمة الدول التي نتعاون معها في إفريقيا، وقد بلغ مستوى التبادل التجاري معها 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي”.
وأضاف لافروف: لقد استمعنا باهتمام إلى معلومات بشأن إعادة الهيكلة التي تقوم بها القيادة التونسية ونحن ندعمها في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة.
وأشار لافروف إلى أن روسيا ستزيد من استيراد المنتجات الزراعية التونسية التي تستخدم على نطاق واسع من المستهلك الروسي وقال: “هناك آفاق واعدة في مجال الفضاء، وقمنا عام 2021 بإطلاق أول قمر صناعي تونسي”.
من جهة ثانية أوضح لافروف أنه تم خلال المباحثات تبادل الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط ومنها الأزمة في سورية وليبيا، إضافة إلى سبل تسوية القضية الفلسطينية.
وحول العقوبات الغربية على روسيا، قال لافروف: إن هدف هذه العقوبات هو تغيير السياسات التي تنتهجها روسيا.
من جهته قال وزير الخارجية التونسي: إن روسيا شريك مهم بالنسبة لنا ونسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ونتوافق على الكثير من القضايا، وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضه.
وأضاف عمار: سوف تكون هذه الزيارة تربة خصبة للتحضير لاجتماعات اللجان الثنائية للتعاون بين البلدين ونحافظ على العلاقات مع جميع الدول، ونقدر احترام روسيا لرموزنا ولتاريخنا ونحن في المقابل نحترم روسيا.
كما أكد عمار أن تونس لا ترفض الشراكة مع أحد على حساب أحد آخر، وقال: “لدينا شروط واضحة للعمل مع صندوق النقد الدولي، ولدينا خطوط حمراء لا نتخطاها وعلى استعداد للعمل في إطارها، ولا يجب تعريض دولنا للخطر.. في السابق كان لدينا نتائج سلبية لمثل هذه السياسات”.
من جهةٍ أخرى، أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف أن رفض الخارجية الأمريكية إدانة تكريم البرلمان الكندي لأحد النازيين الأوكرانيين يمثل وقاحة وإهانة لذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة تاس عن السفير قوله في بيان: “رد الفعل المبهم من جانب السكرتير الصحفي للخارجية الأمريكية على ظهور رجل من قوات (إس إس) النازية في أعلى هيئة تشريعية لأحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة يبدو وقحاً جداً، نظراً لتظاهر الإدارة الأمريكية بالاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفاشية”، موضحاً أن رفض إدانة استقبال النازيين الجدد في البرلمان الكندي يدنس ذكرى ملايين البشر العاديين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، ويعد خيانة لذكرى الجنود والضباط الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال الولايات المتحدة.
ولفت أنطونوف إلى أن النخبة السياسية الأمريكية تظهر بشكل عام اللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالنازية في أوكرانيا، حيث تدعم النازيين الجدد الحاليين في كييف للقتال ضد شعبهم وتدمير كل ما هو روسي.
من جهتها، اعتبرت السفارة الروسية لدى أوتاوا أن تكريم النازي الأوكراني الذي خدم في قوات (إس إس) النازية في البرلمان الكندي سيبقى وصمة في تاريخ “الديمقراطية الكندية”.
وقالت السفارة في بيان: “يجب على مواطني هذا البلد أن يفكروا في من يمجده قادتهم ونوع السلطات العسكرية التي يدعمونها في أوكرانيا”، معتبرة أن “هذا الفعل كان أيضاً صفعة في وجه الأبطال الكنديين الحقيقيين الذين قاتلوا لتحرير أوروبا من النازيين جنباً إلى جنب مع إخوانهم الروس والسوفييت”.
وشدد البيان على أن روسيا تدين أي شكل من أشكال تمجيد النازية.
وأثارت فضيحة ظهور أحد النازيين في البرلمان غضباً لدى المجتمع الكندي ورفضاً لمحاولات منح هؤلاء النازيين منبراً للتعبير عن أفكارهم.
إلى ذلك، أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيراً إلى أن التمسك بهذا الموقف يقوض الثقة في النظام المالي الأوروبي.
وقال لوغفينوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم: إن “بروكسل لم تتخل بعد عن فكرة مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الحكومية الوطنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي وذلك تحت غطاء قانوني دولي مزيف”، موضحاً أن سرقة الأصول السيادية الأجنبية أو الحصول على أرباح مفاجئة والإتجار بها بشكل غير مشروع من شأنه أن يزعزع ثقة باقي الشركاء بالنظام المالي الأوروبي.
وفيما يتعلق بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، قال لوغفينوف: إن “المفوضية الأوروبية لم تقدم حتى الآن مقترحاتها بعد حيال استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا بسبب المخاوف المبررة التي أعرب عنها عدد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي وتأثيراتها على مستقبل النظام المالي في أوروبا”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ردت في وقت سابق على إستونيا التي دعت إلى مصادرة الأصول الروسية بالقول: إن “موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة خبيثة”.
ونقلت وكالة تاس عن كوزنتسوفا قولها اليوم خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلماني في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد الأطفال: إن اللجنة تسجل باستمرار وقائع تجنيد الأطفال التي ينظمها نظام كييف الذي يعمل وفقاً لمخططات “داعش” ويستخدم أساليبه.
وأشارت كوزنتسوفا إلى أن تجنيد الأطفال يتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويستخدم الأوكرانيون خلال ذلك حسابات مزيفة أو قنوات مغلقة أو برامج دردشة مع إعطاء تعليمات واضحة للأطفال واستدراجهم بنوع من الجوائز، ولكن في النهاية لم يحصل أحد منهم على أي أموال، ويتم تصوير مواقع القوات الروسية ومساعدة القوات الأوكرانية في تصحيح الضربات المدفعية أو ارتكاب أعمال تخريبية داخل روسيا.
وكان مجلس الدوما اعتمد قراراً في الـ 20 من حزيران الماضي بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال، فيما اعتمد مجلس الاتحاد في الـ 21 من الشهر نفسه قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني.
ميدانياً، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة لقوات النظام الأوكراني اليوم فوق مقاطعة كورسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك”، مشيرة إلى أنه لم تسجل إصابات جراء ذلك.
وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أمس سبع مسيرات أوكرانية في منطقة رايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود.