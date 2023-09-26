بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في إقليم قره باغ

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي نبيل عمار في موسكو: “إننا نتعاون مع تونس في كل القضايا الثنائية والإقليمية، فهي في مقدمة الدول التي نتعاون معها في إفريقيا، وقد بلغ مستوى التبادل التجاري معها 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي”.

وأضاف لافروف: لقد استمعنا باهتمام إلى معلومات بشأن إعادة الهيكلة التي تقوم بها القيادة التونسية ونحن ندعمها في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ستزيد من استيراد المنتجات الزراعية التونسية التي تستخدم على نطاق واسع من المستهلك الروسي وقال: “هناك آفاق واعدة في مجال الفضاء، وقمنا عام 2021 بإطلاق أول قمر صناعي تونسي”.

من جهة ثانية أوضح لافروف أنه تم خلال المباحثات تبادل الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط ومنها الأزمة في سورية وليبيا، إضافة إلى سبل تسوية القضية الفلسطينية.

وحول العقوبات الغربية على روسيا، قال لافروف: إن هدف هذه العقوبات هو تغيير السياسات التي تنتهجها روسيا.

من جهته قال وزير الخارجية التونسي: إن روسيا شريك مهم بالنسبة لنا ونسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ونتوافق على الكثير من القضايا، وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضه.

وأضاف عمار: سوف تكون هذه الزيارة تربة خصبة للتحضير لاجتماعات اللجان الثنائية للتعاون بين البلدين ونحافظ على العلاقات مع جميع الدول، ونقدر احترام روسيا لرموزنا ولتاريخنا ونحن في المقابل نحترم روسيا.

كما أكد عمار أن تونس لا ترفض الشراكة مع أحد على حساب أحد آخر، وقال: “لدينا شروط واضحة للعمل مع صندوق النقد الدولي، ولدينا خطوط حمراء لا نتخطاها وعلى استعداد للعمل في إطارها، ولا يجب تعريض دولنا للخطر.. في السابق كان لدينا نتائج سلبية لمثل هذه السياسات”.