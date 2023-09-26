حملة تطوعية بلمسات جماليّة في موقع أوغاريت الأثري

اللاذقية – مروان حويجة

شهدت مدينة أوغاريت التاريخية حملة تطوعية تضمنت أعمال تنظيف وتعشيب للموقع بمشاركة الفعاليات المجتمعية والحزبية والشبابية والثقافية والجمعيات الأهلية بإشراف مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي في فرع اللاذقية للحزب وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي، وضمن فعاليات مهرجان الضفاف السياحي الأول، الذي أقامته مديرية السياحة باللاذقية، ونفّذ المشاركون في الحملة أعمال تنظيف وتجميل الموقع وتقليم الأشجار المزروعة فيه، وتهدف الحملة التي شاركت فيها عدة مديريات خدميّة مع مجلس المدينة إلى تكريس ثقافة التطوّع المجتمعية وتعميقها وتعميمها، حيث تتكامل جهود الوحدات الإدارية مع الفرق الحزبية والفعاليات المجتمعية في الاهتمام بهذا الموقع الأثري الشهير ، وإبراز معالمه، وقد نوّه الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في اللاذقية قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية بالأهمية النوعيّة للحملة التطوعية بكل دلالاتها الحضارية والتعبيرية، و أهمية العمل التطوعي، لاسيما في الحفاظ على هذا الموقع الذي يشكّل أهميةً تاريخية وأثرية لسورية و العالم، ومقصداً للسيّاح.

من جهته مدير السياحة في اللاذقية المهندس فادي نظام لفت أنّ الحملة تأتي ضمن محطات وفعاليات مهرجان الضفاف السياحي الأول، وتشهد مشاركة لافتة من المتطوعين من المجتمع المحلي والطلبة والشباب، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على جمالية الموقع و إعادة الألق إليه.

ورأى عدد من المتطوعين المشاركين أنّ الأعمال التي يقومون بها، مساهمة وجدانية في وضع لمسات جمالية على هذا الموقع الأثري الشهير ، وبما لهذه المدينة العريقة أوغاريت من الأهمية التاريخية والثقافية والحضارية، بأبجديتها التي صدّرتها إلى العالم أجمع، وبكل مكتشفاتها .