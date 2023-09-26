محالج المؤسسة العامة لحلج الأقطان تستعد لاستقبال الموسم

دمشق – البعث

أوضح مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس أحمد العلي أنه تم البدء بقطاف محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة له لهذا الموسم، والمؤشرات الأولية تبشر بمردود جيد.

وأضاف بأنه يتم تقديم كامل التسهيلات اللازمة من قبل كل الجهات المعنية من حيث تأمين الشلول القطنية وشهادات المنشأ وسهولة المرور إلى المحالج لتسليم المحصول، والوقوف على حاجة المحالج ومراكز الاستلام المنتشرة في جميع المحافظات وهي بحالة جاهزية تامة طيلة فترة موسم القطاف لاستلام محصول القطن من المزارعين.