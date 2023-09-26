محالج المؤسسة العامة لحلج الأقطان تستعد لاستقبال الموسم
دمشق – البعث
أوضح مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس أحمد العلي أنه تم البدء بقطاف محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة له لهذا الموسم، والمؤشرات الأولية تبشر بمردود جيد.
وأضاف بأنه يتم تقديم كامل التسهيلات اللازمة من قبل كل الجهات المعنية من حيث تأمين الشلول القطنية وشهادات المنشأ وسهولة المرور إلى المحالج لتسليم المحصول، والوقوف على حاجة المحالج ومراكز الاستلام المنتشرة في جميع المحافظات وهي بحالة جاهزية تامة طيلة فترة موسم القطاف لاستلام محصول القطن من المزارعين.
وتقوم محالج المؤسسة العامة لحلج الأقطان التابعة لوزارة الصناعة والبالغ عددها /7 /محالج باستلام المحصول في المحافظات المنتجة وهي محلج تشرين بحلب، ومحالج الفداء والعاصي والسلمية ومحردة بحماة، ومحلج دير الزور القديم بالدير، والوليد بحمص ومركز استلام السبخة بالرقة.
يشار إلى الاهتمام والدعم الكامل من قبل الحكومة لهذا المحصول الاستراتيجي من خلال التسعيرة التي أقرت من قبل اللجنة الاقتصادية بـ/10000/ ليرة للكيلو غرام حيث أصبحت دافعاً كبيراً لدى المزارعين لتسليم كامل المحصول إلى المحالج، وزيادة المساحات المزروعة في الموسم القادم.
وقد بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن لهذا الموسم 35893 هكتار منها 7175 هكتار في المناطق الآمنة.