إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين

ومن خلال المنظومة أصبح بامكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالاقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة و تسهيلات زيارة المغتربين).

يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي www.ecsc-expat.sy .