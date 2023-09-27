استصلاح 324 هكتاراً من خطة التشجير في حمص

حمص- صديق محمد

يواصل فرع مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في حمص تنفيذ طلبات الاستصلاح المقدمة من الفلاحين في مختلف مناطق المحافظة.

واوضح مدير الفرع المهندس عبد الهادي درويش أن خطة الفرع الإنتاجية لهذا العام تشمل استصلاح 600 هكتاراً منها 300 هكتار للتشجير المثمر والمساحة المتبقية لكافة المحاصيل حيث تم استصلاح 324 هكتاراً حتى تاريخه منها 182 هكتاراً لمصلحة التشجير المثمر و142 هكتاراً لباقي المحاصيل بالإضافة لتعزيل وترميم طرق زراعية بطول 325 كم منها 170 كم في مواقع التحريج الطبيعي و155 كم ضمن الغابات الاصطناعية وذلك بهدف حماية الغابات وتسهيل مرور عبور الآليات في حال وقوع الحرائق، مشيراً إلى ان نسبة تنفيذ الخطة السنوية وصلت لنحو 54 بالمئة وبكلفة إجمالية 452 مليون ليرة سورية، علماً أن عدد المستفيدين من عمليات الاستصلاح وصل إلى 150 مزارعاً في 22 قرية من مختلف مناطق المحافظة .

وحول الصعوبات التي يعاني منها الفرع في تنفيذ الخطة، قال درويش: هاك نقص كبير في الكادر البشر وخاصة العمال الذكور بالإضافة لارتفاع تكاليف صيانة الآليات التابعة للفرع، علماً أن أجور الإستصلاح ماتزال على التسعيرة القديمة وتعتبر مدعومة بالنسبة للأجور في القطاع الخاص مما يشجع الفلاحين على تقديم طلبات إستصلاح لأراضهيم الزراعية.