السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر قوله: “غادر السفير وستة من معاونيه مدينة نيامي”، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

ومنذ نهاية آب الماضي، تطالب الحكومة النيجرية بمغادرة إيتيه، بعد أن تم تجريده من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ويوم الأحد الماضي أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً أن بلاده ستسحب جنودها الموجودين في النيجر، والبالغ عددهم 1500 تقريباً بحلول نهاية العام، بعدما كانت الحكومة النيجرية طالبت بذلك أيضاً.