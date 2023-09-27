العراق.. مصرع أكثر من 100 شخص في حريق

بغداد-سانا

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 150 آخرين إثر حريق اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية في قاعة للأفراح بمدينة الموصل شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله: إن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لحادثة الحريق، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف تواصل جهودها في مكان الحادث.

من جانبها، ذكرت مديرية الدفاع المدني العراقية أن “قاعة الأفراح الواقعة في منطقة الحمدانية بالموصل مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء”، موضحةً أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق في الحادث، فيما أفادت معلومات أولية بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.