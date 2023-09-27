بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة والاستثمارات الخضراء في الرياض

وفي تصريح له أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أهمية مشاركة سورية بالمؤتمر لبحث تطوير العمل العربي المشترك لدعم القطاع السياحي، خاصة السياحة العربية البينية التي ستكون لها الأولوية في محاور المؤتمر.

وقال الوزير مرتيني: إن المؤتمر مهم أيضاً لأنه يقام في المملكة العربية السعودية، وهي شريك سياحي أساسي للسياحة في سورية وكان القدوم السياحي منها قبل الحرب الإرهابية على سورية كبيراً، مضيفاً: نعول على تطوير العلاقات السياحية وعلى افتتاح خطوط الطيران المباشر بين البلدين وعلى زيادة التبادل السياحي، وكان لقدوم المغتربين السوريين في السعودية ودول الخليج دور في دعم القطاع السياحي صيف هذا العام.

وأوضح الوزير مرتيني أن محاور المؤتمر تركز على التحول الرقمي وتطوير وتمكين الموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الرقمية والاستثمار في التعليم والتدريب السياحي ودعم دور الشباب، إضافة إلى دعم السياحة البينية العربية.

ولفت الوزير مرتيني إلى أنه سبق انطلاق المؤتمر عقد لقاءات مع وزراء السياحة بعدة دول عربية، منها تونس ولبنان والعراق لبحث سبل التعاون في المجال السياحي.