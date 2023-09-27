تركيب أعمدة كهربائية لتغذية مشاريع المياه بطرطوس

طرطوس – لؤي تفاحة

بدأت شركة كهرباء طرطوس بتركيب اعمدة الكهرباء لتغذية مشروع مياه مرقية الاستراتيجي والذي يؤمن ماء الشرب لاكثر من أربعين قرية من ريف منطقة الشيخ بدر الغربي، بالاضافة إلى أكثر من مشروع مماثل لمحطات الضخ التابعة لمؤسسة المياه ومنها مشروع لمناطق العنابية وجديتي والقدموس وطيرو والديرون.

و أشار مدير عام شركة الكهرباء المهندس عبد الحميد منصور الى التعاون والتنسيق مع مؤسسة المياه بغية تأمين تغذية دائمة للكهرباء لمشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة والتي تحظى بالاولوية نظراً لحاجة المواطنين لمياه الشرب، مبيناً وجود عشرات المشاريع المنجزة بالكامل على مستوى المحافظة.

وبخصوص واقع عمل الشركة وخطتها لموسم الشتاء، لفت منصور إلى استبدال العديد من محطات التحويل واجراء عمليات الصيانة لرفع كقاءتها وتحسين عملها واجراء الصيانة على شبكات التوتر المنخفض والمتوسط بالاضافة لقيام الصيانة على محطات التحويل حيث تم استبدال ٨٠ مركزاً، إضافة إلى تنفيذ تفريعات التوتر اللازمة لمعظم هذه المحولات وتركيب عشر محولات جديدة والشركة بانتظار استلام دفعة جديدة من هذه المحولات لتحسين عمل المنظومة الكهربائية وزيادة مستوى ادائها بعد استلامها بعد وضعها في الخدمةالفعلية المباشرة.