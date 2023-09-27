حلب تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف

حلب – معن الغادري

أحيت حلب ذكرى عيد المولد النبوي الشريف باحتفال ديني مساء اليوم في جامع الخليفة العادل “عمر بن عبدالعزيز” بمنطقة محطة بغداد حضره المسؤولون في الحزب والدولة ورجال الدين الإسلامي.

وبدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم.

وتحدث فضيلة الشيخ عبدالهادي بدلة في كلمة الحفل عن المعاني السامية التي يجسدها الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مستذكراً المواقف الصعبة والتحديات التي واجهها الرسول الكريم، وكيفية تعامله معها من خلال ثبات مواقفه لاستمرار دعوة الحق ونصرة الدين وإتمام مكارم الأخلاق، مبيناً حاجتنا اليوم جميعاً إلى الاقتداء بنهج نبينا.

وأشاد بمواقف السيد الرئيس بشار الأسد الثابتة في مواجهة التحديات والمحن التي تواجه وطننا، وكيفية إيصاله البلاد إلى برّ الأمان عبر حكمته وتلاحم الشعب والجيش خلف قيادته.

وختم بالدعاء بأن يحفظ الله سورية وشعبها وجيشها، ويرحم شهداءها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ، وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير البلاد.

وتضمن الاحتفال عدداً من التراتيل والأناشيد الدينية من وحي المناسبة لفرقة “نفحات” للإنشاد الديني .