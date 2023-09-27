حمص.. معمل الزيت أقلع مجدداً و”السكر” لا يزال متوقفاً

البعث – محليات

أكدت إدارة شركة سكر حمص إعادة إقلاع معمل الزيت وتشغيله بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى نحو 65 طناً يومياً، بعد الانتهاء من جميع عمليات المعايرة للمعمل وتوافر كميات من بذور القطن بالشركة، وذلك بعد توقفه عن العمل لمدة 6 أشهر لعدم توفر مادة بذر القطن حينها.

وأشارت إلى أن المعمل سيعمل على تصنيع كمية ألف طن من مادة بذر القطن وهي الكمية المخصصة للشركة هذا العام، لافتاً إلى أن هذه الكمية من بذر القطن ستشغل المعمل لمدة نحو الشهر وسينتج عنها نحو 100 طن من مادة زيت القطن ونحو 720 طناً من مادة الكسبة.

وبينت أنه تم أيضاً إعادة تشغيل قسم الصابون التابع لمعمل الزيت بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 أطنان يومياً لأن تشغيل القسم مرتبط بتشغيل المعمل لتحقيق الجدوى الاقتصادية من ذلك، متوقعة أن يتم إنتاج نحو 40 طناً من الصابون خلال فترة التشغيل.

وفيما يخص معمل السكر أكدت أنه متوقف عن العمل لعدم توافر المادة الأولية، لافتة إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر لشراء كمية 25 ألف طن سكر خام من المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لإعادة تشغيله، إلا أن هناك عزوفاً من العارضين للاشتراك بهذه المناقصة، إضافة إلى أنه يتم الإعلان أيضاً لتشغيل المعمل لمصلحة غيره لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام لتحقيق ريعية اقتصادية للشركة.