قوات الاحتلال تُجدد اعتقالاتها للشبان الفلسطينيين بالضفة

الأرض المحتل-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت دقو وقرية العيسوية بالقدس المحتلة، واعتقلت ثمانية فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وخمسة آخرين في مدينة نابلس بينهم ثلاثة أشقاء، وشابين من مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي جدد مساء أمس عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ مواقع في مدينة رفح وشرق مدينة غزة، ما ألحق أضراراً بالغة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال لليوم الثالث عشر تشديد حصارها على قطاع غزة وشل حركة تنقل الفلسطينيين والبضائع والمواد الغذائية والمحروقات من وإلى القطاع بإغلاقها معبري بيت حانون وكرم أبو سالم.