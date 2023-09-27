192 عسكرياً قتلوا خلال العملية العسكرية في قره باغ

ونقلت وكالة تاس عن بيان للوزارة جاء فيه أنه “خلال إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية في قره باغ قتل 180 من عسكريي وزارة الدفاع، و12 من أفراد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية”.

وتابع البيان: إن 511 عسكرياً أصيبوا بجروح مختلفة، مشيراً إلى مقتل مدني وإصابة آخر أثناء العملية، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد هويات 11 شخصاً من القتلى بعد الدراسات الجينية التي يجريها خبراء الطب الشرعي.

وكانت السلطات في ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ أعلنت في وقت سابق عن مقتل 213 شخصاً في الإقليم خلال العملية العسكرية الأذربيجانية.