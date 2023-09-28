أكثر من 25 مليار ليرة مبيعات كابلات حلب

حلب – معن الغادري

زادت أرباح شركة حلب لصناعة الكابلات العام الماضي عن 21 مليار ليرة، فيما بلغت إيراداتها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 25 مليار ليرة.

وبين المهندس محمد أسامة حجار مدير عام الشركة أنه تم العمل منذ بداية العام الحالي على شراء وتأمين المواد الأولوية للإنتاج، ما رفع من منسوب الانتاج والايرادات والأرباح، وبالتالي تنفيذ كافة العقود المبرمة مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تلبية حاجة السوق.

وأشار حجار إلى أن الشركة تنتج حالياً كافة المقاطع من الألمنيوم والنحاس والفولاذ وأمراس الألمنيوم/فولاذ العارية، والأشرطة الكهربائية المعزولة اللازمة للتمديدات المنزلية والصناعية وكابلات الغسالة، إضافة إلى بعض المقاطع من كابلات النحاس والألمنيوم المعزولة، وذلك وفق أفضل المواصفات ومعايير الجودة المعتمدة عالمياً.

وبين حجار أنه وبموازة انتظام العملية الإنتاجية يتم العمل وبوتيرة متسارعة بإعادة صيانة وتأهيل خطوط الإنتاج والمباني المتضررة، اذ تجاوزت نسبة أعمال التأهيل إلى ‎%‎70 من آلات وصالات الإنتاج وبخبرات مهندسي وعمال الشركة (سحب – عزل – جدل) بخبرات محلية، والعمل مستمر لإصلاح آلات انتاج كابلات الهاتف، وآلة العزل ثلاثية الرؤوس والتي تنتج كابلات التوتر العالي والمتوسط إضافة إلى المخبر الخاص بهذه الكابلات، في حين تم ترميم كافة المباني وصالات الإنتاج، وإعادة تأهيل مركز القطع الرئيسي المغذي للشركة بالتيار الكهربائي، وإعادة تأهيل مراكز التحويل والتغذية الكهربائية والبنى التحتية في صالات الإنتاج، إضافة إلى تجهيز مجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية.

ولخص المهندس حجار الصعوبات بنقص اليد العاملة إذ لا يتجاوز عدد عمال الشركة حالياً أكثر من 130 عاملاً، بينما كان عدد العمال قبل الحرب حوالي 440 عاملاً، يضاف إلى ذلك النقص الحاصل في الأدوات والآليات الهندسية وصعوبة تأمين المواد الأولية لعدم تخصيص الشركة بالقطع الأجنبي.