الدرع النووي الروسي يجعل أحلام الغربيين بعيدة المنال

موسكو-سانا

اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على نماذج أسلحة صاروخية حديثة بدأ إنتاجها حالياً، لافتاً إلى أن روسيا بصدد تطوير راجمات صاروخية من جيل جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: إن الوزير شويغو استمع خلال زيارته اليوم لشركة أسلحة الصواريخ التكتيكية إلى تقرير قدمه مدير الشركة بوريس أونوسوف، الذي تحدث عن العمل على تحقيق مشروع راجمة الصواريخ المدولبة المزودة بالصواريخ الفائقة الدقة والبعيدة المدى.

وكانت وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأن مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بدأ العمل على تصنيع راجمة صواريخ جديدة من طراز سارما من عيار 300 ملم، وهي تتفوق على كل المنظومات من هذا النوع التي يستخدمها الجيش الروسي في الوقت الراهن كما أنها لا تقل دقة عن منظومة هيمارس الأمريكية وتتفوق عليها من حيث مدى العمل الذي سيكون أكبر بمقدار 10 إلى 30 كيلومتراً.

بدوره، رأى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين أن الدرع الصاروخي النووي الوطني يجعل أحلام عدد من الساسة الغربيين حول إلحاق هزيمة بروسيا غير واقعية وبعيدة المنال.

وفي كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح معرض مخصص للذكرى الـ 120 لميلاد الآباء المؤسسين للصناعة النووية الروسية الأكاديميين إيغور كورشاتوف وأناتولي ألكسندروف، قال ناريشكين: “حتى يومنا هذا يواصل الدرع الصاروخي النووي الذي وُضعت أسسه قبل 80 عاماً حماية بلادنا، وحقيقة وجوده تجعل أحلام بعض السياسيين في الغرب حول إلحاق الهزيمة الإستراتيجية بروسيا عديمة الواقع”.

وأضاف ناريشكين: “إن ضمان القدرة الدفاعية لروسيا وسياسة الردع النووي للبلاد كان ولا يزال المهمة الرئيسية للصناعة النووية الوطنية طوال تاريخها”.

من جهة أخرى أشار ناريشكين إلى تدخل متزايد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشؤون السياسية والداخلية لسلوفاكيا.

وقال ناريشكين في بيان: “إن إدارة بايدن زادت مؤخراً من تدخلها في الوضع السياسي الداخلي بسلوفاكيا، ووزارة الخارجية الأمريكية أرسلت تعليماتها إلى الحلفاء الأوروبيين للعمل مع الدوائر السياسية والتجارية المحلية لضمان نتائج التصويت التي يطالب بها الأمريكيون”.

وأضاف ناريشكين: “مع الأخذ في الاعتبار نوايا الولايات المتحدة، لا يمكن النظر إلى الانتخابات المقبلة في سلوفاكيا بوصفها تعبيراً عن الإرادة الحرة للشعب السلوفاكي، واستقلالها عن التأثير الخارجي”.

وأشار ناريشكين إلى أن رسالة الرعاة الأمريكيين إلى تابعيهم الأوروبيين بسيطة كالعادة، بل وتشبه دعوات قادة ألمانيا النازية للتخلص من الأخلاق واستخدام أي وسيلة لتحقيق النتيجة المرجوة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي تمكن من إحباط جميع هجمات قوات كييف،وعزز مواقعه على الخطوط الأمامية، كما كبد قوات كييف خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت الوزارة في البيان اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة حربية أوكرانية من نوع “سو 25″، و26 طائرة مسيرة، واعترضت 4 صواريخ أطلقتها قوات كييف من منظومة هيمارس الأمريكية خلال اليوم الماضي.

كما أعلن حاكما مقاطعتي بريانسك وكورسك غرب روسيا ألكسندر بوغوماز ورومان ستاروفويت عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين اليوم فوق أراضي المقاطعتين. وقال بوغوماز في صفحته على تلغرام: “دمرت قوات الدفاع الجوي مسيرة عند اقترابها من مدينة بريانسك ولم تقع إصابات أو أضرار”. كما قال ستاروفويت على تلغرام: “أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية ماكاروفكا بمنطقة كورتشاتوفسكي، ولم تقع إصابات أو أضرار”.

وتقع في مدينة كورتشاتوف، وهي المركز الإداري لمنطقة كورتشاتوفسكي محطة كورسك الكهروذرية على بعد 130 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.