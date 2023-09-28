بعد توقف لأكثر من عشر سنوات تخصيص شقق سكنية بحماة

حماة – منير الأحمد

خصص الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية مؤخراً 128 شقة سكنية للعاملين في الجهات العامة بحماة بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

رئيس اتحاد عمال محافظة حماة مازن عطورة أوضح في تصريح لـ”البعث” أن هذا التخصيص جاء في وقت مهم لأنه الأول من نوعه خلال الأزمة الحالية لا سيما بعد موجة غلاء العقارات في المحافظة حيث يعد السكن العمالي أقل تكلفة وأكثر جودة وموثوقية من القطاع الخاص، مبيناً أنه تم اختيار اسماء العمال المخصصين بشقق سكنية بناء على معايير وأسس دقيقة حددتها الجهات المعنية لافتاً الى أن عدد مكتتبي السكن العمالي بالمحافظة يبلغ 1500 مكتتباً حيث تجهز القوائم في اتحاد العمال بدمشق ليتم توزيعها عليهم بالتعاون مع اتحاد عمال حماة بحسب الدوائر الحكومية التابعة لها وأيضا حسب العاملين الملتزمين بتسديد الأقساط الشهرية.

وبين عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال حماة علاء شبيب أن مكان الشقق العمالية يقع في ضاحية الوفاء السكنية التي تضم أيضا مشاريع سكنية أخرى كالسكن الشبابي ولكن العمل يسير ببطء ولا يوجد حتى الآن بنية تحتية أو خدمات أو طرق في الموقع المذكور، كما أن فروقات الأسعار ازدادت على العامل حيث كان يدفع سابقاً 3 آلاف ليرة سورية شهرياً ثم ارتفعت إلى 10 آلاف ليرة شهرياً وقد ترتفع مجدداً لأكثر من هذا الرقم، مضيفاً أنه يتوجب على العامل المخصص بشقة سكنية تسديد 50 بالمئة من ثمن الشقة عند الاستلام والباقي يتم دفعه عن طريق قرض من المصرف العقاري علماً أن مساحة الشقة السكنية تتراوح ما بين 100- 120 متر وقد تم تحديد سعر المتر المربع الجاهز للسكن بحوالي 600 ألف ليرة وهو أقل بكثير من أسعار السوق لذا يعد الحصول على السكن العمالي مكسبا كبيراً للأخوة العمال في المحافظة.

من جهتهم طالب عدد من العمال المخصصين بالسكن العمالي بضرورة الإسراع بتوفير البنية التحتية في مكان التخصيص من مياه وكهرباء واتصالات وطرقات وصرف صحي ومواصلات حتى تكون مناسبة للإقامة مع ضرورة الإسراع في عمليات البناء والإكساء لاستلام الشقق في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن توزيع الحصة الحالية لاتحاد عمال حماة هي من ضمن 1500 شقة سكنية سجل عليها عمال المحافظة في السنوات السابقة تم استبعاد 300 عامل منهم لعدم تسديدهم المبالغ المترتبة عليهم ليقتصر العدد الحالي إلى 1200 شقة سكنية.