رحيل الفنانة نجاح سلام عن عمر ناهز 92 عاماً

غيب الموت اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر ناهز 92 عاماً.

اشتُهرت نجاح سلام بأغانيها في معظم البلاد العربية، وقد عُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وهي حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

جاءت بدايتها في الغناء من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تُقام في نهاية كل عام دراسي.

وفي العام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، حيث عرّفها إلى كبار الفنانين مثل، أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وفي عام 1949 سجّلت نجاح سلام أول أغانيها وهي “حول يا غنام”، ثم أغنية يا “جارحة قلبي”، وبعدما احترفت الغناء، غنّت في كلٍ من حلب ودمشق وبغداد ورام الله.

وفي بداية العام 1950 عادت إلى لبنان لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية.

أما انطلاقتها السينمائية فكانت من خلال فيلم “على كيفك” مع السيدة ليلى فوزي، ثم فيلم “ابن ذوات” الذي قدّمت خلاله أغنيات عدة منها: “برهوم حاكيني” و”الشاب الأسمر”، بعدها مثّلت في فيلم “الدنيا لما تضحك” مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، وشاركت في فيلم “الكمساريات الفاتنات” مع كارم محمود.

وكانت وزارة الثقافة السورية كرمت الفنانة نجاح سلام التي انطلقت من سورية، وتحولت بفنها وإبداعها إلى جزء من الذاكرة والوجدان العربيين.

والفنانة الكبيرة نجاح سلام شكلت بما قدمته من إبداع جزءاً من ذاكرة جيل بأكمله، وهي تمثل الزمن الجميل الذي كان الفن فيه يقدم روحاً متفردة في كل قامة إبداعية.

وكانت الفنانة نجاح سلام قد أشادت بتكريمها بين أهلها وفي وطنها سورية الذي تربت على حبه منذ نعومة أظفارها.