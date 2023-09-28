“كوميداس” .. أقدم رباعي وتري في العالم من أرمينيا في دار الأوبرا

ملده شويكاني

” كارونا” الأغنية الأرمنية الحزينة التي تبوح بعذابات الإبادة الأرمنية 1915 وكُتبت لروح شهداء الأرمن، كانت حاضرة بموسيقا عازفي أقدم رباعي وتري بالعالم القادمين من أرمينيا إلى سورية لينشروا ثقافة السلام في يوم السلام العالمي على مسرح دار الأوبرا للقاء جمهور الأوبرا وأرمن سورية.

وفي الوقت ذاته احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس الرباعي الذي تعاقب عليه ثلاثة أجيال ومازال مستمراً برسالته الموسيقية الكلاسيكية والأرمنية بمشاركة إدوارد تاديفوسيان- كمان أول وسوزي يريتسيان- كمان ثان وألكساندر كوزيميان-فيولا وأنجيلا ساركسيان- تشيللو.

قدم الرباعي في بداية الأمسية مقطوعات كلاسيكية لثلاثة مؤلفين من دول مختلفة، تتقاطع بمسحة رومانسية فبدؤوا بمقطوعة” هاندل- الإنكليزي 1759-1685 باساكجيلا، توزيع سيركل أسلامازيان” تخللها صولو التشيللو وتناوب العزف بين الكمان والفيولا في مواضع بتكثيف موسيقي حيناً ومن ثم امتدادات لحنية بالقفلة.

المقطوعة الثانية من الموسيقا الروسية من مؤلفات رخمانينوف الرومانسية- 1943-1873 من” سترنغ كوارتر- كوارتيت رقم 1″ تميزت بلحن هادئ استخدم خلاله العازفون تقنية النقر على الوتر.

وبدت المقطوعة الثالثة أكثر حيوية للمؤلف موزارت-1792-1756 –النمسا-من سترنغ كوارتيت –رقم 19من مقام ماجور . ك. 465 والتي تناوب فيها العازفون الأربعة العزف في مواضع لتأتي القفلة سريعة بحركة واحدة.

كوميداس والتراث الأرمني

أما مؤلفات الراهب كوميداس الباحث الموسيقي الأرمني- 1935-1869 الذي حافظ على التراث الأرمني الموسيقي، فجمع ودوّن الأغنيات الأرمنية الريفية والشعبية، إضافة إلى الرقصات الأرمنية، فشغلت الحيز الأكبر من الأمسية من خلال ” ميكس- توليفة” من موسيقا أربع عشرة أغنية، عزفها الرباعي بشكل متتال، تباينت بألحانها التي اتسم بعضها بغنائية جميلة، وأخرى حماسية” أعدها الموسيقي سيركل أسلاميان.

وبعد الأمسية رحب المايسترو أندريه معلولي المدير العام لدار الأوبرا بأقدم رباعي وتري في العالم مستحضراً ذكرى زيارته القديمة إلى يريفان مع المايسترو صلحي الوادي واللقاء مع الرباعي آنذاك، وبينهم عازف الفيولا ألكساندر كوزيميان الذي مازل مستمراً بالعزف مع أعضاء فرقة الرباعي.

عيد استقلال أرمينيا والسلام

ثم تحدثت “البعث” مع مدير فرقة الرباعي الوتري نيكا بابايان بمساعدة المترجمة ليليا فارتانيان بوغيسيان رئيسة جمعية الشبيبة الأرمنية عن أهمية زيارة الرباعي الوتري إلى سورية بالتعاون بين الجمعية الخيرية العمومية للأرمن ووزارة الثقافة، وتمويل أجنحة الشام وشمس أكاديمي، والتي تزامنت مع عيد استقلال دولة أرمينيا واليوم العالمي للسلام، فحملت رسالة الشعب الأرمني المسالم المحب للحياة و المتمثل القيم النبيلة بنشر ثقافة السلام إلى العالم من سورية، متمنياً السلام والأمان للأراضي الأرمنية التي تواجه الحرب حالياً بإقليم أرتساخ.

” كرووك وباغاشاربات”

وتابع بأنهم فخورون بتقديم أمسية في سورية بعد سنوات طويلة من زيارة الرباعي الوتري إلى سورية سابقاً، ونوّه إلى خصوصية مقطوعات كوميداس التي أعدها الموسيقي عازف التشيللو سيرغل أسلامازيان سابقاً أحد مؤسسي فرقة كوميداس الرباعي الوتري، وتطرق إلى التشكيلة المقدمة متوقفاً عند أغنية كرووك الحزينة التي تعبّر عن الغربة والحنين والتواصل بين الأرمن في أرمينيا وكل بلاد الشتات برمزية رحلة الطير الذي ينقل الرسائل بينهم.

وأشار إلى موسيقا رقصة باغاشاربات التي اختُتم بها ميكس كوميداس والتي يصر الموسيقيون الأرمن على اختتام أمسياتهم بها كونها تمثل رمزاً لصمود الشعب الأرمني وإرادتهم القوية وتمسكهم بالحياة.

وعقب على انطباعاتهم عن أوبرا دمشق التي يزورها للمرة الثانية، إذ رافق فرقة كانداس التي قدمت أمسية في دار الأوبرا في العام الماضي بأن البناء مشيد بطريقة فنية جميلة، وعبّر عن إعجاب الرباعي بمهارة الموسيقيين السوريين وبالتعامل الراقي الذي لمسوه من الموسيقيين السوريين البارعين والمايسترو ميساك باغبودريان.

ولا تقتصر مشاركتهم على هذه الأمسية، إذ أشار إلى الأمسية التي سيقدمونها في حلب، كما أحبوا التجول في دمشق القديمة وزيارة مطرانية الأرمن الأرثوذكس برئاسة المطران آرماش نالبنديان وأماكن عدة، وسيقومون برحلة إلى صيدنايا.