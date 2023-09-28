وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية “سورية يا حبيبتي”

توفيت اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية ‘ سورية يا حبيبتي’ عن عمر 92 عاما وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على “فيسبوك”.

حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلة:” وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من آذار من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.