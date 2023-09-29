إخماد 70% من حريق غابات كاف الحمام ومحيط قلعة الكهف في الشيخ بدر

البعث أون لاين – وائل علي

أكد علي يونس مدير زراعة طرطوس أن فرق حراج مديرية زراعة طرطوس وفوج إطفاء طرطوس والدفاع المدني، وبمؤزارة مروحيات الجيش العربي السوري والآليات الهندسية العائدة لعددٍ من الشركات الإنشائية والمجتمع المحلي من أبناء القرى المجاورة، تمكنت من محاصرة الحريق الضخم الذي اندلع قبل ظهر اليوم في حراج غابات كاف الحمام ومحيط قلعة الكهف بمنطقة الشيخ بدر والقدموس.

وتمكنت الفرق من إخماد 70% من الحريق وتطويق النيران التي امتدت وتوسعت بفعل الرياح الشديدة والطبيعة الجغرافية والجبلية الشديدة الصعوبة والوعورة.

وقال يونس: إن عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة (حتى ساعة إعداد الخبر). غير أنه لم يبين سبب الحريق لإنشغاله بمتابعة عمليات الإطفاء.

من جانبه قائد فوج إطفاء طرطوس أفاد بأن الحريق بات تحت السيطرة، وأن عدد سيارات الإطفاء المشاركة فاق العشرون سيارة، ثمانية منها لفوج إطفاء طرطوس، والباقي من مديرية الزراعة في طرطوس والدفاع المدني، ومن مدن مصياف وحماه وبانياس وجبلة.