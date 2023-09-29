إسقاط مسيّرات للتنظيمات الإرهابية والقضاء على أفرادها في ريفي اللاذقية وحلب

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم: “تواصل التنظيمات الإرهابية المسلحة اعتداءاتها على السكان المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، وكان آخرها الاعتداء الذي نفذته بعدد من الطائرات المسيّرة، حيث تمكنت قواتنا من إسقاط مسيّرتين في ريف اللاذقية الشمالي ومسيّرة في ريف حلب الغربي”.

وأضافت الوزارة: “رداً على هذه الاعتداءات نفذت وحدات من قواتنا المسلحة رمايات دقيقة بنيران المدفعية على مقار تلك التنظيمات في المناطق المذكورة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي أبو مروان عزو، كما تمكنت قواتنا من تدمير عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين في ريف حلب الغربي”.