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29-سبتمبر-2023
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البعث الأسبوعية العدد 129
الوضع العالمي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في القدس والبيرة
محكمة الانتخابات تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشّح
النيجر.. مقتل 12 جندياً خلال اشتباكات مع إرهابيين
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الاعداد PDF
البعث الأسبوعية العدد 129
بشار المحمد
29-سبتمبر-2023
البعث الأسبوعية العدد129
الوضع العالمي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية
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