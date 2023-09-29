النيجر.. مقتل 12 جندياً خلال اشتباكات مع إرهابيين

نيامي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل سبعة جنود في اشتباكات مع إرهابيين، أعقبه حادث سير أدّى إلى مقتل خمسة جنود آخرين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي قوله في بيان إنّ “وحدة من قوات عملية ألمهاو كانت تؤدي مهمة أمنية في منطقة كاندادجي تعرّضت لهجوم عنيف من جانب مئات الإرهابيين أمس، ما أدى إلى مقتل اثني عشر جندياً، سبعة منهم في المعركة وخمسة في حادث سير خلال رد الهجوم، كما أصيب سبعة أشخاص”.

وأضاف مودي: إن الدراجات النارية والأسلحة العائدة للمهاجمين تم تدميرها في المنطقة، مشيرا إلى أن ثمة عملية بحث تجري حاليا لتعقبهم.