الوضع العالمي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية

وخلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة اليوم قال شويغو وفقاً لوكالة نوفوستي: “سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيداً ومدربة مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات، وهذا ما يقتضيه الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم”. واقترح شويغو مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع، وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية، والبحث عن مجالات جديدة. وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروس.

وعلى الصعيد الميدلني، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن عدم وجود خطط لإجراء تعبئة في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في الهيئة قوله تزامنا مع بدء موسم التجنيد الخريفي اعتبارا من مطلع الشهر القادم: “يوجد الآن ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة التعاقدية تزايد في الآونة الأخيرة.

وأضاف: إن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أي منهم إلى القتال بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا أو إلى المناطق الجديدة في روسيا. ولضمان تسجيل المتطوعين في الوقت المناسب، وسّعت وزارة الدفاع الروسية شبكة مراكز التجنيد لفحص المتطوعين، وتوقيع عقود خدمتهم في الجيش الروسي.

وفي غضون ذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي اليوم 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية واحدة فوق مقاطعة كالوجا و10 فوق مقاطعة كورسك”.

إلى ذلك أعلن رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع الجنوب الروسية جورجي مينيساشفيلي أن قوات المدفعية الروسية دمرت مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية ووحدات الدفاع بمدينتي روزوفكا وبوبيداي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف مينيساشفيلي: إن العدو خلال الاشتباكات فقد مدفعية “ام 777” واثنتين من مدفعيات “دي 20” ومدفعية “مستا-ب”، بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز “ايه ان تي بي كيو 50” وثلاث مركبات وثماني طائرات مسيرة.

وأشار مينيساشفيلي إلى صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهات أفدييفكا وأرتيموفسك وليسيتشانسك، كما تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتقنيات العسكرية بالطيران في مناطق مدن أفدييفكا وسيفيرسك وجرجينسك وفيدوروفكا، مبيناً أن الجيش الروسي قضى على القوات البرية والتقنيات العسكرية الأوكرانية في 20 منطقة.