في الدوري الكروي الممتاز… ديربي ساخن في دمشق ولقاء قوي في جبلة

تستأنف مباريات الأسبوع الثاني من ذهاب الدوري الكروي الممتاز في الرابعة من عصر اليوم الجمعة بإقامة أربعة لقاءات، حيث كانت المباريات انطلقت الأربعاء الماضي بلقاءين مبكرين جمع الأول على ملعب الجلاء في دمشق الفتوة مع حطين وانتهى لمصلحة الفتوة بهدف ، ولعب في الثاني على ملعب السابع من نيسان في حلب فريقا الحرية وأهلي حلب في ديربي الشهباء وانتهى اللقاء إلى فوز أهلي حلب بهدف نظيف أيضاً.

قمة مباريات اليوم سيشهدها ملعب الجلاء في دمشق بلقاء ديربي العاصمة بين الوحدة والجيش، الفريقان يسعيان نحو تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في المباراة الأولى، فالجيش تعادل على أرضه مع تشرين بهدف لمثله، والوحدة خسر أمام حطين بهدف وحيد، لذلك الفريقان يطمحان للفوز ليحققا أحلامهما بالمنافسة على مواقع الكبار، وكان الفريقان تعادلا في الموسم الماضي بالمباراتين بهدف لمثله.

المباراة القوية الثانية سيكون مسرحها ملعب البعث بلقاء جبلة والكرامة، الفريقان قدما في الجولة الأولى مباراة جيدة، فالكرامة تعادل مع الفتوة بهدف لمثله وجبلة تعادل مع أهلي حلب بهدفين لهدفين، لذلك سيجتهد الفريقان ليكسرا التعادل ويحققا الفوز الأول الذي سيضع أحدهما في ركب الكبار، الغلبة في الموسم الماضي كانت لجبلة 3/صفر قانوناً في الذهاب بعد تعطل المباراة في الثواني الأخيرة وفاز جبلة في الإياب بهدف نظيف.

المباراة الثالثة سيكون مسرحها ملعب الباسل في اللاذقية وفيها سيلتقي تشرين مع ضيفه الطليعة، كلا الفريقين حققا التعادل في الجولة الأولى، تشرين تعادل مع الجيش 1/1 والطليعة تعادل مع الوثبة بلا أهداف، الطليعة عزز صفوفه بلاعب الهجوم عبد السلام رحمون من الساحل وبلاعب الوسط كنان نعمة من المجد، وهو يعلم أن مباراته مع تشرين صعبة لأن مستضيفه الأكثر جاهزية واستعداداً، لذلك سيسعى مدربه لمقارعة البحارة بأسلوب دفاعي مع الاعتماد على المرتدات كحل وحيد لوقف هجوم تشرين الذي يستعد لفوز متوقع، وكان الفريقان تعادلا في الموسم الماضي بلا أهداف بلقاءي الذهاب والإياب.

المباراة الرابعة ستجمع الوثبة مع الساحل على ملعب الباسل في حمص، الساحل المنتشي بفوز على الحرية في افتتاح الدوري يحاول استكمال نشوة الفرح هذه بلقاء الوثبة وقد دعم صفوفه بالمدافع الكاميروني سيلو مارتن ولاعب الوسط خالد دينار من الطليعة والمدافع منهل طيارة من الجيش، بينما فريق الوثبة يبحث عن وجوده في اللقاء الافتتاحي على أرضه بعد تعادله السلبي الأسبوع الماضي مع الطليعة في حماة.

المحرر الرياضي