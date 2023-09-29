29-سبتمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

محكمة الانتخابات تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشّح

بشار المحمد

برازيليا- سانا    

رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا طلباً تقدّم به الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للترشح للانتخابات الرئاسية، وثبتت بذلك قرار عدم أهليته لتولي هذا المنصب مدة ثماني سنوات أخرى.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكم الذي أصدره أمس القضاة السبعة في المحكمة ثبت قرار المحكمة السابق الصادر في الـ 30 من حزيران الماضي، لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو، الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.

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