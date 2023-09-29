محكمة الانتخابات تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشّح

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكم الذي أصدره أمس القضاة السبعة في المحكمة ثبت قرار المحكمة السابق الصادر في الـ 30 من حزيران الماضي، لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو، الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.