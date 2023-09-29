مشاركة منتظرة لسلة الوحدة في دورة الانترانيك اللبنانية

عضو إدارة نادي الوحدة قتيبة الرفاعي أكد لـ”البعث” أن المشاركة في الدورة فرصة جيدة للفريق خاصة وأن البطولة يشارك فيها فرق مميزة من الأندية اللبنانية، وسيلعب الفريق على الأقل خمس مباريات عالية المستوى، مشيراً إلى أن الإدارة اختارت المشاركة في الدورة كونها أقل تكلفة مالية من أي دورة أخرى مثل البطولة العربية، أو الدورة الدولية التي ستقام في الكويت.

وأضاف الرفاعي: الفريق استعد بشكل مقبول خلال الفترة الماضية التي بدأت منذ نحو شهر بإشراف المدرب اللبناني مروان خليل، وتم التعاقد مع عددٍ من اللاعبين المحليين الدوليين مثل عبد الوهاب الحموي ومحي الدين قصبلي وطارق الجابي، الأمر الذي سيحسن من مستوى الفريق، فرصة الفريق بالتأهل للأدوار المتقدمة من الدورة وارد، خاصة وأن نظامها ينص على تأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي مباشرة إضافة إلى تأهل بقية الفرق إلى ربع النهائي الأمر الذي يمنح الفرصة للجميع للمنافسة على اللقب.

وبين الرفاعي أن المشاركة في هذه الدورة ستكون بمنزلة امتحان جدي للفريق قبل دخوله معترك دوري غرب آسيا (وصل) الذي سيقام في السادس عشر من شهر تشرين الأول مع 14 فريقاً، موضحاً أن التواجد في دوري وصل ليس للمنافسة على اللقب، كون الفرق المشاركة فيها ضمت إلى صفوفها لاعبين أجانب مميزين.

عماد درويش