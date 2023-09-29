إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في القدس والبيرة

الأرض المحتلة- سانا

أُصيب فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس المحتلة والبيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة في عينه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع شمال البيرة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح واعتقال آخر بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينتي الخليل وجنين بالضفة.