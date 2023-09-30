تعاقدات متميزة في كرة شهبا والحالة الفنية ممتازة

السويداء -زياد عامر

يواصل فريق شهبا لكرة القدم تحضيراته للمشاركة في دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية ( الشرطة ، المحافظة ، حرجلة ، دوما ، الشعلة ) حيث تبدو الطموحات كبيرة لدى القائمين على الفريق في تحقيق نتائج جيدة.

رئيس النادي غسان الطويل أكد ل البعث أن الحالة الفنية ممتازة في رحاب استقرار الكادر الفني والإداري الذي ساهم بمغادرة الدرجة الثانية بقيادة المدرب يحيى الخالد ومساعديه فيصل الشحف وجاد الحرفوش وأسامة الطويل وإلى جانبهم مشرف الفريق عمر نوفل ومديره مهند الغصيني.

وعن أبرز التعاقدات الحاضرة إلى الفريق كشف الطويل عن ضم اللاعب المخضرم رجا رافع ونجوم كرة العربي عدي وقصي مرشد ويزن رجب ويزن الأعسر، مبيناً أن العملية التدريبية انطلقت مع بداية الشهر الحالي مع التزام كامل من اللاعبين وتتجه النية لعدة تعاقدات قادمة وثلاث مباريات تجريبية قبل خوض مباريات الدوري التي ستبدأ في السادس عشر من الشهر القادم وستكون مع نادي المحافظة في دمشق.