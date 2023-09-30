روسيا ستواصل دعم أبخازيا

جاء ذلك خلال تهنئة وجهها بوتين اليوم إلى رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا بمناسبة عيد النصر واستقلال بلاده عن جورجيا وقال فيها: “إن شعب أبخازيا دافع قبل ثلاثين عاما في كفاح عنيد عن حقه المشروع في الحرية والعيش بسلام، وإن العلاقات بين روسيا وأبخازيا تتطور بروح التحالف والشراكة الإستراتيجية في جميع المجالات، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين”.

بدوره أعلن أمين مجلس الأمن بجمهورية أبخازيا سيرغي شامبا أن بلاده عزّزت قدراتها العسكرية مؤخراً على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا.

وقال شامبا: “بعض القادة الجورجيين لديهم أوهام بأنهم يمكنهم حل هذه القضية بالقوة (إعادة ضم أبخازيا إلى جورجيا)”، مشيراً إلى أن بلاده عملت على تعزيز قدراتها العسكرية مؤخراً.

وفي السياق ذاته اعتبر شامبا أن انضمام أبخازيا إلى دولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس، أمر ممكن لكن يجب أولا إقامة علاقات مع مينسك، لافتاً إلى “وجود اهتمام في بيلاروس بأبخازيا، حيث تتم مناقشة بعض المشاريع المتبادلة”.

وعلى صعيد آخر، ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح خلال يوم الجمعة.

وفي محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وفي محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع أوراغان وهيمارس أمريكية الصنع، وأسقطت خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وشيرفونوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكامينكا وفاسيليفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه وكرينكي في مقاطعة خيرسون.