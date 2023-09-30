سورية تُشارك في اجتماعي شعب الاتصال وأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن سورية شاركت في الاجتماع الثالث لممثلي شعب الاتصال لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالملاحقة الجنائية، والاجتماع التنسيقي الثامن والثلاثين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، من خلال رئيس فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية (رئيس شعبة اتصال دمشق) في إدارة الأمن الجنائي.