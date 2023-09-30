“شبيبة الثورة” في ذكرى التأسيس: مستمرون بتعزيز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع

وبينت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 55 لتأسيسها، أنها عملت منذ تأسيسها على تنشئة جيل الشباب وإعدادهم وتأهيلهم وتثقيفهم وتوعيتهم وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والقومية، وبما ينسجم مع ميولهم وتطلعاتهم ومواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم.

وأوضحت المنظمة أنها واصلت أداء دورها الوطني والقومي خلال مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي تعرّضت له سورية في السادس من شباط الماضي بالتنسيق مع بقية المؤسسات الوطنية.

وأشارت منظمة اتحاد شبيبة الثورة في بيانها إلى أنها ستبقى وفية لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، ولمبادئ حماية وصون وحدة وسيادة واستقلال الوطن، ومواجهة كل قوى الإرهاب والهيمنة والاحتلال، وتحرير كل أرض الوطن.