قرة فلاح: منخفض خريفي عادي.. ولا صحة لما يتم تداوله عن مخاطر متوقعة!!

دمشق _ لينا عدره

نفى أستاذ المناخ في جامعة تشرين الدكتور رياض قرة فلاح صحة الأخبار، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية تأثر المناطق الساحلية في سورية بمنخفضٍ جوي شديد الفعالية، مؤكداً أنه منخفضٌ خريفي عادي لا يشكل أي خطر، وهو يتمركز فوق شرق تركيا ويؤثر في أطرافه الجنوبية على المناطق والجبال الساحلية السورية مساء السبت.

ولم يستبعد الدكتور قرة فلاح أن يمتد تأثير هذا المنخفض حتى مناطق الغاب وحمص بفعالية محدودة تزداد بدءاً من مساء الأحد وحتى صباح الثلاثاء مع أمطار جيدة، يرافقها سقوط البرد، واشتداد في سرعة الرياح بين 30 _ 40 كم / سا في الساحل، تشتد حتى 40 _ 55 كم / سا في المناطق الجنوبية، و60 _ 70 كم / سا في المناطق الوسطى، و40 _ 50 كم / سا في المناطق الشمالية، و30 _ 40 كم / سا في المنطقة الشرقية، مع ارتفاع في أمواج البحر حتى حدود المتر إلى المتر ونصف مساء السبت والأحد.

ولفت قرة فلاح إلى أن سورية ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، لتعاود الارتفاع قليلاً يوم الاثنين وتكون ضمن معدلاتها أو أقل بقليل.

ونوه أستاذ المناخ في جامعة تشرين إلى أن الحديث في علم المناخ بات عمل من لا عمل له، مؤكداً أن تناول مثل هذه المواضيع ما هو إلا ترهيب وتلاعب بمشاعر الناس، متمنياً عدم الالتفات إلى كل ما يتم تداوله على بعض المواقع، والاكتفاء بأخذ المعلومات عن الطقس والمناخ من الجهات المعنية بالأمر.