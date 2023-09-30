نجاحات طائرة تلدرة تصطدم بالواقع…والطموحات محصورة بهنكار!

حماة – منير الأحمد

لخمس سنوات متتالية ارتبطت بطولة دوري كرة الطائرة للسيدات بنادي تلدرة رغم العديد من الصعوبات وضعف الإمكانيات المتاحة.

فريق تلدرة هذا الموسم نجح بالتتويج باللقب عبر لاعبات استطعن أن يكن بطلات حقيقيات دون منازع بقيادة مدرب خبير وإدارة متابعة ليشكلوا أسرة واحدة رغم الشح المادي الذي يعانيه هذا النادي الريفي المجتهد .

مدرب الفريق كريم اليازجي أكد ل”البعث” أن تحقق اللقب جاء مع تحضير بسيط نتيجة الظروف الصعبة حيث كان الاعتماد على خبرة اللاعبات المتراكمة بشكل كبير مع وجود وجوه شابة واعدة مثل زهراء منى وهيا حيدر ورنيم الراعي وفاطمه الراعي، مشيرا إلى أن الفريق لعب خمس مباريات حقق فيها العلامة الكاملة وكانت مباراتا الشرطه والسلمية هما الأصعب نتيجة لتقارب المستوى .

أما عن الصعوبات التي يعاني منها النادي بشكل عام واللعبة بشكل خاص أوضح اليازجي أن المعاناة معروفة للقاصي والداني وهي تتمثل بعدم وجود صالة للتدريب إلى جانب الوضع المادي ولولا الداعم فاضل وردة وتكفله بكل المصاريف لما استطاع الفريق المشاركة في الدوري، مشدداً على أن تاريخ اللعبة في نادي تلدرة مشرف لكن الطموحات تنحصر حالياً بهنكار تدريبي يقي اللاعبات حر الصيف وبرد الشتاء خاصة أن لعبة الكرة الطائرة في النادي هي الرافد الحقيقي لكافة المنتخبات الوطنية على مدى سنوات طويلة.