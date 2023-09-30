انخفاض سعر الذهب محلياً

وحسب النشرة الصادرة اليوم عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 695 ألف ليرة وسعر شراء 694 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 595714 ليرة وشراء 594714 ليرة.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار الـ 995 بـ 26 مليوناً و 200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار الـ 21 بـ 6 ملايين و115 ألف ليرة.