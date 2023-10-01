أنشطة وفعاليّات متنوّعة في عيد الشبيبة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تنوّعت الفعاليات والأنشطة الشبيبية التي أطلقها فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة في محافظة اللاذقية بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، حيث أقامت الروابط الشبيبية الحفلات الغنائية، والأمسيات الموسيقية في الهواء الطلق في مختلف مناطق المحافظة قدّمت خلالها الفرق الشبيبية باقة من الأغاني والمعزوفات التراثية والفلكلورية والوطنية، والأنشطة الثقافية والفنيّة التي جسّدت روح الإبداع عند الشباب، واعتزازهم بوطنهم وعمق الانتماء للوطن ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. وقدّمت الفقرات إضاءات على مسيرة العمل الشبيبي ودوره المجتمعي والوطني بما يعكس الوعي الكبير والشغف والحماس المبني على قواعد وأسس كونتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة منذ تأسيسها في بناء جيل الشباب.

وبهذه المناسبة احتضن الكورنيش الغربي لمدينة اللاذقية حفل إطلاق كورال قناديل النور بمشاركة أكثر من ١٠٠ رفيق ورفيقة شابة ضمن أجواء احتفالية كرنفالية تميّزت بإبداعات الكوادر الشبيبة. واستهلّ الرفاق الشبيبيون احتفالات عيدهم بزيارة ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد بمدينة القرداحة، وقرؤوا الفاتحة على روحه الطاهرة، كما زاروا مثوى الشهداء في حيّ بسناده بمدينة اللاذقية وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وقد شاركت الرفيقة تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب الحزبي الفرعي، والرفيقة رهف ثابت محلّا أمينة فرع الشبيبة في اللاذقية والرفاق أمناء الشعب الحزبية في الزيارات والفعاليات بحضور الفعاليات الحزبية والشبيبية والتربوية والثقافية .