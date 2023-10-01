الجيش الروسي يتابع صدّ هجمات قوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجمات قوات نظام كييف على العديد من المحاور، حيث أحبطت 10 هجمات على محور دونيتسك، ودمرت مستودعاً للقذائف الصاروخية في منطقة سنيغيريفكا بمقاطعة نيكولاييف.

أما على محور زابوروجيه فتم تدمير عدد من الآليات العسكرية، فيما صدت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك 4 هجمات لقوات كييف، وعلى محور كراسنو- ليمان صدت 3 هجمات.

كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة من نوع “سو-25” و37 طائرة مسيّرة، واعترضت 5 صواريخ من نوع “هيمارس” الأمريكية.