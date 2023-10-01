1-أكتوبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

انتخاب الجزائر عضواً في مجلس محافظي “الطاقة الذرية”

ابراهيم مرهج

أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتخب الجزائر بالاجماع عضواً في المجلس.

هذا وتم انتخاب الجزائر في مجلس المحافظين، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته الـ67 في فيينا، حيث حظي ترشيح الجزائر لعضوية المجلس بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية .

من جهته، أكد المندوب الدائم للجزائر في فيينا، العربي لطروش، على دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزیز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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