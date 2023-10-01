“بقّ الفراش” يثير الرعب في فرنسا

أثار انتشار “بقّ الفراش” حالة من الرعب والاشمئزاز في فرنسا وسط مطالبات للحكومة ببذل مزيد من الجهود للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

وتعهدت الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار “بقّ الفراش” رداً على طلب من بلدية باريس مؤكدةً بأنها ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للجهات الموفّرة لخدمات النقل بهدف اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها لاسيما قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

من جانبها، طلبت بلدية باريس من الحكومة وضع خطة عمل لمكافحة بقّ الفراش، معربةً عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات بكثافة.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: في الأسابيع الأخيرة انتشر بق الفراش في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي، مما أثار حالة من الذعر والاشمئزاز في مختلف أنحاء البلاد واصفة الظاهرة بأنها شكل من أشكال الإرهاب الداخلي.