فرقة” تيونر” تستعيد الطرب الأصيل على مسرح ثقافة حمص

آصف ابراهيم

أحيت فرقة “تيونر “الموسيقية القادمة من محافظة السويداء حفلاً فنياً متميزاً على مسرح قصر الثقافة بحمص مساء السبت قدمت فيه باقة من الطرب الأصيل، والأغاني الخاصة، بدأت مع وصلة ” ديالوغ غنائي ” للمطربة ساما نصر مع عازف القانون أصيل الفقيه أديا فيها ” ياوردة الحب الصافي، ويا ريت فيي خبيها، وشوية عليّ وشوية عليك”.

ثم غنت ساما مقطعاً من أغنية “غنيلي شوي شوي” لكوكب الشرق, أم كلثوم لحن, زكريا أحمد، كلمات محمود بيرم التونسي، وبأسلوب متقن وإحساس عال تفاعل معها الجمهور بحماسة وتصفيق. ثم أجادت في أداء أغنية “أوعدك” للراحلة سعاد محمد، من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. وغنت أغنيتها الخاصة “على كل شي” كلماتها وألحانها، وتوزيع الفرقة، تهديها الى كل السوريين. ثم قدمت “حبيبي بدو القمر” للسيدة فيروز، لتعود الى الأداء الثنائي في وصلة منوعة من الأغاني المعاصرة أدتها ساما وعازف القانون الفقيه، ومنها “بنسى كل مواعيدي” “لعيونك بدي غني،”ردو ياهوا لعندي””ياواد ياتقيل”.

وأدى المطرب الشاب همام أبو أمين وصلة من أغاني عبد الحليم حافظ، منها “زي الهوا” “على حسب وداب” “كامل الاوصاف”، ثم غنى لأم كلثوم “أنا في انتظارك” ألحان زكريا أحمد، كلمات محمود بيرم التونسي. وختم وصلته بأغنية “على رمش عيونها قابلت هواه” لوديع الصافي والموسيقار بليغ حمدى كلمات حسين السيد.

“تيونر” فرقة موسيقية أسسها مجموعة من الشباب الأصدقاء وطلبة الجامعة تلاقوا على حب الموسيقا والفن، وتقديم الأجمل من الموسيقا والغناء السوري والعربي الشرقي الجميل في تجربة أسسوا لها بالدراسة والبحث والعمل. وهم أصيل الفقيه( قانون)، مضر أبو أحمد (كمان)، حسان وميلاد نكد (ايقاع)، ريبال شقير (عود) ، وعمار جربوع (بيانو)، وشادي زين الدين (ناي). مع الموهبة الغنائية المتميزة ساما نصر، وهي طالبة في كلية الصيدلة جامعة دمشق، بدأت مشوارها الفني مبكراً باداء أغان من الطرب العربي الأصيل لاسيما أغاني فيروز، وأسمهان وأم كلثوم وغيرهم. لها ألبومها الغنائي الخاص بعنوان “برق” بدأته بأغنيتين الأولى من كلماتها وألحانها بعنوان “شو بحب” عام 2021 تحتوي على مقامات شرقية ألفتها ضمن مشروع “تناغم سورية” برعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقدمتها على مسرح دار الأوبرا. أغنيتها الثانية بعنوان “ما فيي قلك شي” كتبتها مع عازف القانون أصيل الفقيه، ولها أغنية عيد الأم كلمات عهد نصر ألحان سالم عماشة.