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1-أكتوبر-2023
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أنشطة وفعاليّات متنوّعة في عيد الشبيبة في اللاذقية
الفنون مشروع وطني حضاري.. وزيرة الثقافة تكرم المشاركين في ملتقى حلب التشكيلي
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فرقة” تيونر” تستعيد الطرب الأصيل على مسرح ثقافة حمص
“ما عجبك لا تشتري!”
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كاريكاتور
علي اليوسف
1-أكتوبر-2023
656 طفلاً شاركوا في النوادي الصيفية لجمعية حقوق الطفل
هذا الرجل!
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