كنعاني: على السويد الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

طهران – سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحكومة السويدية إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومحاولة تعزيز الأخلاق والتعايش السلمي بين الأديان من خلال تدابير عملية وفعالة.

وقال كنعاني، رداً على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد: “نتوقع من الحكومة السويدية أن تستجيب للمطلب الأكثر وضوحاً للمسلمين بمسؤولية مع الالتزام الجاد بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”، معرباً عن أسفه إزاء ما يشهده العالم من تكرار إهانة المقدسات الإسلامية في عمل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشدّد كنعاني على استحالة محو مثل هذه الاعمال والاعتداءات من أذهان شعوب العالم ذات التفكير الحر والمحبين للحقيقة، لافتاً إلى أن إيران تعتبر أن تصريحات وادعاءات السلطات السويدية دون اتخاذ إجراء بشأن إدانة ومعارضة الهجوم على القرآن الكريم ليست كافية أبداً.

وأقدم متطرف وبموافقة الشرطة السويدية، في وقتٍ سابقٍ، على تكرار الإساءة للقرآن الكريم وللعلم العراقي أمام مقر السفارة العراقية في استوكهولم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير السويد لدى طهران ماتاس لنتز وأبلغته احتجاجها على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في بلده.